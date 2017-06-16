Sınır dışındaki tek toprağımızdı, şimdi ABD üs kurdu!

Süleyman Şah Türbesi’nin Eşme’ye taşınmadan önce bulunduğu Karakozak, ABD tarafından kuşatıldı. Pentagon Tışrin, Çelebiye ve Sırrin’e 3 askeri üs kurdu. Sırrin, Karakozak’a 8 km mesafede bulunuyor. Üsler aynı zamanda terör örgütü PYD/PKK’nın Münbiç’teki işgalini de garanti altına almayı planlıyor

DEAŞ tehdidinin artmasıyla Münbiç’teki Karakozak bölgesinden alınıp sınırdaki Eşme köyüne getirilen Süleyman Şah Türbesi’nin eski mekanı, ABD askerlerince kuşatıldı.



Süleyman Şah’ın 22 Şubat 2015’e kadar bulunduğu Karakozak çevresine ABD 3 ayrı üs kurdu. Pentagon, Tışrin, Çelebiye ve Sırrin’e 3 askeri üs inşa etti. PKK/PYD’nin kantonları Ayn el Arap ve Kamışlı’nın Münbiç bağlantısını gerçekleştirdiği bölgede inşa edilen ABD üsleri aynı zamanda terör örgütünün Fırat’ın batısındaki varlığını korumayı amaçlıyor.



Yeni Şafak'ın haberine göre, Sırrin’de inşa edilen ve bir adet helikopter pisti ve çok sayıda hangar ve silah deposunun yeraldığı üssün yanında PYD'ye ait bir eğitim kampı da bulunuyor. ABD’nin Sırrin üssünde 5 subay ile 40-50 arasında ABD askeri görev yapıyor. Karakozak’a 8 kilometre uzaklıktaki Sırrin üssü günün 24 saati aktif askeri noktalar arasında.



ABD’nin Suriye’de 9 askeri üssü bulunuyor. Bunlardan en büyüğü, ülkenin kuzeydoğusunda Haseke vilayetine bağlı Rumeylan’da bulunan tesis. İçerisinde eğitim merkezlerinin de bulunduğu Rumeylan hava üssünü ABD’liler genellikle PKK/PYD’ye mühimmat/lojistik destek ulaştırmak için kullanıyor. Terör örgütüne silah taşıyan uçaklar sürekli bu üsse inip kalkıyor.



Rumeylan dışında ABD’nin Türkiye sınırındaki Ayn el Arab’da da bir üssü bulunuyor. Türkiye sınırındaki bir diğer üs ise Tel Abyad’da konuşlu durumda. Akçakale’nin hemen karşısındaki üssün, ABD’liler için Rumeylan üssünden sonraki en önemli nokta olduğu belirtiliyor.