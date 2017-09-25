Sınır kapısı kapatıldı mı? Bakanlık açıklama yaptı!

Habur Sınır Kapısı'ndan geçişler tek taraflı olarak kapatıldı. Kuzey Irak tarafından Türkiye'ye geçiş yapılamıyor

Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesuz Barzani'nin tüm ikazlara rağmen referanduma gitme kararı alması ve sabah saatlerinde oy verme işleminin başlamasının ardından Haber Sınır Kapısı'nın kapatıldığı bildirildi. Tek taraflı olarak kapatılan sınır kapısında sadece Türkiye'den Irak'a geçişlere izin verildiği belirtildi. Kuzey Irak tarafından Türkiye'ye geçişe izin verilmezken, Türkiye tarafından tırlar Irak'a geçebiliyor.



BARZANİ, BU HAMLEYİ BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ



Önceki gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda referandumun yapılmasının büyük bir hata olduğu vurgulanmış, hatadan dönülmemesi durumunda Türkiye olarak gereken bütün adımların atılacağı duyurulmuştu. Mesut Barzani Türkiye ile birlikte dünyadan gelen uyarılara rağmen dün yaptığı açıklamada kararından dönmeyeceğini ve referanduma gideceğini duyurmuştu. Barzani açıklamasında Türkiye'nin sınır kapısını kapatmamasını da beklediklerini söylemişti.



TÜRKİYE, REFERANDUMUN ARDINDAN MGK KARARLARINI DEVREYE SOKACAK



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yapılan tüm uyarılara rağmen dün Barzani'nin açıkladığı gibi bugün bağımsızlık referandumuna giderse, Türkiye geçen cuma günü Milli Güvenlik Kurulu'nda aldığı (MGK) tedbir kararlarını anında devreye sokacak. Ankara önceliği Barzani yönetimine karşı yoğun diplomatik baskı ile ekonomik önlemlere verecek.



BAKANLAR KURULUNUN ALDIĞI KARARLAR NELER?



Hürriyet, MGK sonrası yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ayrıntılarına ulaştı. İki gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu'nda, Kuzey Irak'ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70'ini Türkiye'den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye'nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB'den petrol alımı da durdurulacak.



ANKARA'DAN "ÜÇLÜ KISKAÇ" HAMLESİ



Ankara, ekonomik tedbirlerin İran ve merkezi Bağdat yönetimi tarafından da devreye sokulması için çaba gösterecek. Erdoğan, 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyarette Tahran yönetimine sınır kapılarını kapatıp ticareti durdurmayı önerecek. Ankara'nın 'üçlü kıskaç'la Barzani'nin halkın taleplerini karşılayamaz duruma düşürülmesini hedeflediği belirtiliyor.



Güvenlik önlemleri kademeli olarak uygulanacak. Türkiye ile Irak arasında sınırların değişmezliğini içeren, aksi durumda müdahale hakkı doğuran 1926 ve 1946 anlaşmaları dünyaya detaylarıyla anlatılacak.



BAKANLIK O HABERİ YALANLADI



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın tek taraflı ulaşıma kapatıldığına yönelik haberlere ilişkin, "Şu anda kapatma yok, Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz." dedi.



Tüfenkci yaptığı açıklamada, Habur Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.



Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandumdan geri adım atmamasının ardından Türkiye'nin de Habur Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermediği yönündeki iddiaları değerlendiren Tüfenkci, "Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık." dedi.



Türkiye'deki bazı tır şoförlerinin kendileri tedirgin olduğu için sınırdan geçmek istemediklerinin altını çizen Tüfenkci, "İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiririz." diye konuştu.