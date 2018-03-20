Sınırda iki ceset bulundu!

Van'ın Başkale ilçesi İran sınırında iki ceset bulundu. İki kişinin donarak öldükleri tahmin ediliyor

Sınırda iki ceset bulundu!

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri biri kadına ait iki ceset buldu.

Cesetler, otopsi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #van #ölüm #ceset
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