Sınırda izdiham! Ülkelerine gidiyorlar

Ramazan Bayramı için Kilis'ten ülkesine geçen Suriyeli sayısı 10 bini aştı. Geçişlerin devam ettiği sınır hattında yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanıyor

Kilis Valiliği'nin Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş izni verilen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 4 günde 10 bini aşkın Suriyeli ülkesine geçiş yaptı. Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ne komşu Cerablus'a geçecekler, Karkamış Sınır Kapısı'ndan izin verilmemesi üzerine Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildi.





Sınır hattında ülkelerine geçmek için bekleyen binlerce kişi zaman zaman izdiham oluşturuyor. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşan sınır hattında pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine geçiyor.





Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye’ye dönecekler.