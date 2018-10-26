Sınırı geçmeye çalışırken selde can verdiler

Suriye'den Hatay'a kaçak yollarla girmeye çalışan 6 göçmen, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye'nin Bayırbucak bölgesinden kaçak yoldan Hatay'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Suriyeli oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedine ulaştı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışmalara devam ederken, sayının artmasından endişe ediliyor.



CESETLER MORGA GETİRİLDİ

Suriye'den Hatay'a yasa dışı yoldan geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Suriye uyruklu 6 erkeğin cesedi, Yayladağı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hayatını kalbedenlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışma başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi’nde Türkiye’ye kaçak yollarla girmek isteyen 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayın saat 15.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 15.00 sularında İlimiz Yayladağı İlçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde cansız insan bedeni olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen ilçe jandarma komutanlığı olay yeri inceleme birimi, sınırı yasadışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulan 6 erkek cesedine ulaşmıştır. Hayatını kaybeden ve Suriye uyruklu olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürdürülmektedir."