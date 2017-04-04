Şırnak şehitlerinin isimleri belli oldu. Ailelerde büyük acı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün, Konya 'nın Akşehir İlçesi Doğrugöz Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü.



Kahramanmaraş'a şehit acısı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertük'ün, acı haberi eskiden belde statüsünde olan Doğrugöz Mahallesi'nde oturan ailesine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ve Belediye Başkanı Ak Partili Salih Akkaya tarafından verildi. Kaymakam Mehmet Türk'ün ziyaretinden önce yaralı haberini aldıkları oğlunun şehit olduğunu öğrenin baba Mehmet Ertürk, ''Vatan sağ olsun'' dedi. Anne Ayşe Ertürk, ''Sarı Yunusum, kuzum'' diye ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Acı haberi duyan yakınları eve akın etti.2'si kız 3 kardeş olan şehit Uzman Çavuş Ertürk'ün eşi Firdevs ve 2 yaşındaki kızı Elif'in Şırnak'ta olduğu öğrenildi.Şehit Uzman Çavuş Ertürk'ün, sosyal paylaşım sitesi facebooktaki sayfasında en son 20 Mart günü Diyarbakır'da şehit düşen Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın fotoğrafı ile fotoğrafının altına, ''Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ile çalışan arkadaşları anlatıyor;Bir gün içtima alanında bizi topladı. Şehit haberi almıştı. Bize dönüp:'Demek ki biz iyi adamlar değiliz. İyi adamların hepsi şehit oluyor' demişti.Mekanın cennet olsun, İYİ ADAM!'' mesajını paylaştığı görüldü.Şırnak'ın Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyon PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı patlatması sonucu şehit olan Jandarma uzman Onbaşı 22 yaşındaki Mehmet Yavşan'ın, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.Türkoğlu'na bağlı Avşarlı Mahallesi'nde yaşayan baba Kazım ile anne Zeliha Yavşan'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Türk bayrağı asılan eve acı haberi duyanlar da gelerek taziyeleri iletti.Bekar ve 3'ü erkek 5 kardeşi bulunan Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.