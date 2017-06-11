Şırnak'ta askeri birliğe roketli saldırı

ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı eteklerinde bulunan Seslice Tabur Komutanlığı'na, PKK'lı teröristler tarafından roketatarla ateş açtı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle teröristler kaçtı

Şırnak'taki Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6'ncı Motorlu Piyade Komutanlığı'na bağlı Seslice Tabur Komutanlığı'na bugün öğlen saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Roketin taburda bulunan bir binanın duvarına isabet etmesi sonucu yaralanan olmadı. PKK'lı teröristlerin roketli saldırısına askerlerin anında karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma çıktı. Kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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