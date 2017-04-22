Şırnak'ta bir şehit daha!

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.



ŞEHİT SAYISI 3 OLDU



VALİ AÇIKLADI: 36 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon devam ediyor.Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin ateşiyle bir asker ağır yaralandı. Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerince güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon sürüyor.Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda da 2 asker şehit olmuştu.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki tepe üs bölgeleri arasında bugün iki askerimizi şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten bir bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde üç gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.