Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit

Şırnak Bestler Dereler'de bugün yaşanan çatışmada yaralanan bir asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

Şırnak merkeze bağlı Bestler-Dereler Bölgesi'nde devam eden operasyonda bugün PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan 1 astsubay, hastaneye kaldırılmak istenirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Şehit astsusayın cenazesi Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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