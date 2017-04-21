Şırnak'ta çatışma: 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lılar ile asker arasında çatışma çıktı. Alınan bilgiye göre 2 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..



ÜSTEĞMEN VE UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.Şırnak'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'ndeki Kopki üs bölgesinin emniyetini sağlayan askerlere PKK'lıların saldırması sonucu çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Üsteğmen, diğerinin ise uzman çavuş olduğu belirtildi. Yaralanan 2 askerin Şırnak'ta tedavisi devam ederken, 2 şehit asker için Şırnak'ta uğurlama töreni yapılması bekleniyor.Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon da devam ediyor.