Şırnak'ta çatışma çıktı: 1 şehit

Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı terörisitlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Şırnak'ta çatışma çıktı: 1 şehit

Şırnak Valiliği tarafından bir süre önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilen Besta bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu, 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerin cenazesi Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralı askerler de tedavi altına alındı.

Bölgede hava destekli devam eden operasyon kapsamında zaman zaman sıcak çatışmaların yaşandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #şırnak şehit #şehit
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