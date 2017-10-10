Şırnak'ta gazi oldu ama pes etmedi...

Türkiye Ampute Futbol Takımı dün büyük bir başarıya imza attı.Takımımız dün Avrupa Şampiyonu oldu

Dün Türkiye-İngiltere maçında yüreklerini ortaya koyan Ampute Milli Takımı'mız büyük bir başarıya imza attı. Takımımız yüreğini ortaya koydu ve Avrupa Şampiyonu oldu. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Osman Çakmak oldu. Şırnak'ta komandoluk yaptığı sırada mayına basarak sol bacağını kaybeden Osman Çakmak'ın hayat hikayesi herkesi etkiledi.



Yılmaz Özdil, yazısında Çakmak'in hayat hikayesini anlattı. Özdil şu sözlerle anlattı Çakmak'ı:





Osman Çakmak. Komandoydu. Kara kış, saat sabahın beşi. Şırnak'ın ürkütücü görünümlü Besta Vadisi'ni yoğun sis kaplamıştı, göz gözü görmüyordu. Bardaktan boşalırcasına sağanak başladı, termal kameralar çalışmıyordu. Osman mayına bastı, sol bacağı diz altından koptu. Öğle saatlerinde helikopter gelene kadar o halde direndi. Diyarbakır'a oradan da GATA'ya götürdüler. Ameliyat üstüne ameliyat. 10 sene kardeşim... 10 sene sürdü tedavisi.





Bir gün dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt geldi rehabilitasyon merkezine. Gazilerle sohbet ediyordu. Osman koltuk değnekleriyle öne çıktı,"Komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun. Bölgeye gitmek istiyorum" dedi. Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu ve "Vatan görevi illa vuruşarak olmaz oğlum. Vatan için mücadeleye devam etmek istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı."