Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 4 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 4 yaralı
16 Kasım 2018 Cuma 15:58

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde, bugün öğlen saatlerinde havan atışı yapıldığı sırada patlama meyana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #şehit
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