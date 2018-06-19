Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi karsılında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Aynı bölgede daha sonra bir patlama daha meydana geldi. Bu patlamada da 1 asker şehit oldu

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 3 yaralı
19 Haziran 2018 Salı 10:21

Güçlükonak ilçesi kırsalında bulunan Berigerik güvenlik üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makineleri dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından yakılırken, bölgeye Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Motarize Piyade Tugayı'ndan askerler sevk edildi. Askerlerin bölgeye gittiği sırada yola daha önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı er şehit olurken, yaralı teğmen ve uzman çavuşun tedavisi sürüyor. Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İKİNCİ PATLAMA

Şırnak Güçlükonak'ta 1 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bölgede yine EYP patladı: 1 asker şehit oldu, 1 asker daha yaralandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #terör #şehit #pkk #şırnak
Önceki Haber
CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak düşürülmez!
Sonraki Haber
Kocaoğlu: Muharrem İnce sel oldu akıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.