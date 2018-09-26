Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Patlamada yaralıların da olduğu belirtildi

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit
26 Eylül 2018 Çarşamba 09:47

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı.

Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında, Cudi Dağı Ezmin Tepe bölgesinde keşif, gözetleme amacıyla bölgede operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayın, infilak etti. Saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamada 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucu, bölgeden helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından takviye kuvvetlerin sevk edildiği bölgede, geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #şırnak
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