Şırnak'tan acı haber: 3 şehit, 5 yaralı

Şırnak'taki Küpeli Dağı'nda güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından PKK'lıların bahar aylarında eylem yapmalarını önlemek amacıyla Küpeli Dağı'nda yürütülen operasyon devam ederken, bu sabah sabah arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristler önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede opereasyonun sürdüğü belirtildi.
VALİLİK: 3 ASKER ŞEHİT, 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uludere İlçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar Dağında devam eden operasyonlarda toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği; teröristlerce uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu 3 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.