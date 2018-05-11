Şırnak'tan şehit haberi geldi!

Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

Şırnak'tan şehit haberi geldi!
11 Mayıs 2018 Cuma 15:55

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, bugün öğleden sonra, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #şırnak
Önceki Haber
Genç avukat intihar etti
Sonraki Haber
Fotoğraf tutkunları bu sergide buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.