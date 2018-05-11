Şırnak'tan şehit haberi geldi!

Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, bugün öğleden sonra, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.