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    • Şırnak'ta çadırda yaşayanları ziyaret etmek isteyen HDP'lilere izin çıkmadı

    HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Hatip Dicle ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DBP'li Gültan Kışanak, 7 aydır sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'a gelerek, çatışmalardan kaçarak kent yakınlarında kurdukları çadırlarda yaşayanlara bayram ziyaretinde bulunmak istedi. Ancak güvenlik güçleri, ziyarete izin vermedi

    13 Eylül 2016 Salı 14:25
    Şırnak'ta çadırda yaşayanları ziyaret etmek isteyen HDP'lilere izin çıkmadı
    Şırnak'ta 14 Mart'ta PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla başlayan operasyonlar 4 Haziran'da sona ermesine rağmen kent merkezindeki sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların bir bölümü ise Şırnak yakınlarındaki İkince ve Konutlar bölgesinde kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

    HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DTK Eş Başkanı Hatip Dİcle ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve partililerden oluşan heyet, bugün sabah saatlerinde Şırnak yakınlarındaki çadırlarda yaşayanlara bayram ziyaretinde bulunmak istedi. Şırnak'a 10 kilometre kala İkizce Tugay Komutanlığı önünde HDP ve DTK'lıların bulunduğu konvoyun önü, güvenlik güçleri tarafından kesildi. HDP ve DTK konvoyundakiler, araçlarla olmasa da yaya olarak çadırların bulunduğu bulunduğu bölgeye gitmek istediklerini bildirdi. Ancak güvenlik gerekçesiyle buna da izin vermedi. Burada yaklaşık 3 saat bekletilen HDP ve DTK'lılar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri, Valiliğin emri nedeniyle hiç kimseye izin verilmeyeceğini söyledi.

    Burada basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, hiçbir hak ve hukuka dayanılmadan yollarının kesildiğini ve çadırlarda yaşayanlara bayram ziyaretinde bulunmalarına engel olunduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Halkımızın yaşam alanlarında yolumuz kesildi. Hiçbir hakka, hiçbir meşhuriyete, hukuka dayanmadan yolumuz kesildi ve Şırnak'ta evleri yıkılıp çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan halkımızla bayramlaşmamız engelleniyor. Şırnak halkının kenti, şehri, ablukaya alındığı yetmedi, evlatlarının canını aldıkları yetmedi, evlerini yurtlarını yıktıkları yetmedi bugün kurdukları çadırlarda bizlerle yani seçtikleri siyasetcilerle, dostlarıyla, kardeşleriyle buluşmalarına engel olan bir zihniyet var ve bu bizzat hükümet tarafından yönetiliyor. Hükümetin atadığı Vali tarafından bugün burada bir operasyon yapılıyor. Günlerdir yapıldığı gibi. Halkın iradesine karşı yapılan operasyonların bir parçası yaşanıyor burada. Gayri insani, gayri meşru bir operasyon ve atanmış Vali kendisini halkın yerine koyarak deli dumru gibi yol kesiyor. Kendi istediği biçimde buradaki insanların toplumsal yaşamlarını dağıtıyor."

    HDP ve DTK konvoyundakiler, daha sonra Mardin yönüne doğru dönüşe geçti.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şırnak, Hdp, Hdp Ziyaret, çadır Ziyaret Izin

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