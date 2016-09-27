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    • Şırnak'tan çok acı haber: 6 şehit

    Şırnak - Uludere Karayolu üzerindeki cezaevi yakınlarında bulunan kontrol noktasında çatışmada 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 16:53
    Şırnak'tan çok acı haber: 6 şehit
    Şırnak'ta yol kontrolünü sağlayan askeri time bugün PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıdan sonra çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Aralıklarla devam eden çatışmada 1 PKK'lı terörist öldürülürken, bölgeye takviye birlikler gönderildi.

    Şırnak- Uludere karayolu üzerinde bulunan cezaevi yakınlarında yol güvenliğini sağlayan askeri time, bugün saat 14.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından önce roketatar, sonra otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Askerlerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışma bölgesine çok sayıda ambulans gönderilirken, ilk belirlemelere göre 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Çatışmada 1 PKK'lı terörist de öldürüldü. Çatışmanın halen sürdüğü belirtilirken, yaralanan asker Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede çatışma ile birlikte başlayan operasyonun ise hava destekli genişletilerek sürdüğü bildirildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şırnak, şırnak şehit, şırnak çatışma

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