Şirvan'daki faciada son işçinin cesedi de çıkarıldı

Siirt Şirvan'da meydana gelen maden faciasında göçük altında kalan son işçi de toprak altından çıkartıldı

Geçtiğimiz 17 Kasım'da Siirt Şirvan'daki bir bakır madeninde göçük meydana gelmişti. Göçük altında 16 işçi kalmış ve işçilere ulaşılmak için hemen çalışma başlatılmıştı. Ancak toprak altında kalan işçilere ulaşmak o kadar da kolay olmadı.



Bugüne kadar 15 işçinin cesedi çıkartılırken, son işçiye ise ekipler bugün sabah saatlerinde ulaşabildi. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam eden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve uzman köpekler bugün son işçinin cesedine ulaştı.



Toprak altındaki İbrahim Kılıç'ın da cesedinin çıkarılması ile 16 işçinin cesedine ulaşılmış oldu. Talihsiz işçinin cesedi Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ise son işçinin de cesedinin çıkarılması ile son verildi.



Heyelan sonrası yürütülen soruşturma kapsamında ise bugüne kadar maden sahası müdürü, iş güvenliği uzmanları olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.