Şirvan'daki göçükten çıkartılan işçi sayısı 12 oldu. 4 işçi hala toprak altında

Siirt Şirvan'daki maden göçüğünde, göçük altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Siirt Şirvan'da 17 Kasım günü meydana gelen maden göçüğünde, bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



Şirvan'da bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 16 işçi toprak altında kalmıştı. İşçilerden 10 tanesinin cesedi çıkarılmış kalan 6 işçiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyordu.



Dün sabah Kerem Arat isimli işçinin cansız bedeni çıkarıldı, Arat'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi ve toprağa verildi.



Arat'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.





BİR CESET DAHA ÇIKARILDI



Daha sonra arama çalışmalarının devam ettiği madende bir işçinin daha cesedine ulaşıldı. Saat 22.00 sıralarında Mahmut Batumak adlı işçinin cesedi çıkarıldı. Heyelan altında kalan 4 işçiyi ise arama çalışmaları sürüyor.



27 yaşındaki Batumak'ın 7,4 ve 2 yaşlarında olmak üzere 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.



VALİLİK'TEN SON DURUM AÇIKLAMASI



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.



Açıklamada, 24 Kasım'da Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye'de sadece iki adet bulunan ceset arama köpekleri, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK arama kurtarma köpekleri ve ekipleri ile ortaklaşa çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Çalışmada, 24 Kasım'da bir, 25 Kasım'da iki, 26 Kasım'da bir, 27 Kasım'da bir olmak üzere toplam 5 cenazeye köpeklerin yapmış olduğu yer tespiti sonucunda ulaşılmıştır. Enkaz çalışma alanında arama ve kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler dahil edilerek, çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tonlarca ağırlıktaki toprak enkazı altında kalan işçileri çıkarmak için eğitmenleriyle birlikte enkazı didik didik eden arama köpekleri, işçilerin çıkarılmasında etkin rol aldı."



Köpeklerin tepki verdiği noktada çalışmaların yoğunlaştırıldığı, iş makineleri ile yapılan çalışmalarda işçilerden birinin cesedinin bugün çıkarıldığı aktarılan açıklamada, diğerlerinin çıkarılması için yapılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.