Şirvan'daki madende 2 işçinin daha cesedine ulaşıldı. 6 işçi hâlâ göçük altında

Siirt'in Şirvan İlçesine bağlı Bakır Köyündeki bakır madeninde geçen 17 Kasım'da meydana gelen heyelan sonrasında toprak altında kalan işçilerden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında kalan 16 işçiden 10'unun cesedi çıkarılmış olurken, 6 işçiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Şirvan İlçesine bağlı Maden Köyündeki bakır madeninde 17 Kasım'da meydana gelen heyelan sonrası oluşan göçük altınta kalan 16 işçiden bugüne kadar 8 işçinin cesedine ulaşıldı. Diğer 8 işçinin de bulunması için AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalara sabah erken saatlerde başlandı. Eğitimli köpekler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda bugün akşam saatlerinde 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Köpeklerin tepki verdiği noktada çalışmalar yoğunlaştırıldı. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerden birinin cesedi çıkarılırken, diğerinin cesedinin çıkarılması çalışması sürüyor.



Maden Köyündeki bakır madeninde 17 Kasım'da meydana gelen heyelan sonrası oluşan göçükte şimdiye kadar 10 işçinin cansız bedeni toprak altından çıkarılırken, 6 işçinin daha toprak altında olduğu bellirtildi.