Site yöneticisine polisten yumruk, tekme, ters kelepçe, biber gazı!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, asansörle yük taşıma nedeniyle çıkan tartışmanın ardından kiracının şikayeti üzerine polis, site yöneticisi emekli asker Hasan Ayyıldız'ı (48) gözaltına almak istedi. Çıkan arbedede polisler, Ayyıldız'ı yumruklayıp, yere yatırarak tekmeledi, ters kelepçe takip biber gazı sıktı. Kaburgaları kırılan, geceyi nezarethanede geçireh Hasan Ayyıldız, darp raporu alıp 3 polis memurundan şikayetçi oldu. Olay anı ise sitenin güvelik kameralarına yansıdı

Olay, 6 Eylül günü, Merzifon ilçesinde meydana geldi. Bir sitede kiracı olan K.H., asansörle yük taşıma meselesi yüzünden yönetici, emekli asker Hasan Ayyıldız ile tartıştı. Tartışma sırasında, K.H., kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Hasan Ayyıldız'dan şikayetçi oldu, polis çağırdı. Siteye gelen 4 polis memuru Hasan Ayyıldız'ı gözaltına almak istedi. İddiaya göre, bu sırada kolundan tutan polislere, 'Ben araca kendim geçeyim, kolumu sıkmayın' diyen Ayyıldız ile polisler arasında tartışma yaşandı, arbede çıktı. Ekipteki 3 polis, kendilerine mukavemet gösterdiklerini iddia ettikleri yöneticiyi yumrukladı, yere yatırıp tekmeledi. Yerde ters kelepçe takılan ve yüzüne biber gazı sıkılan yöneticiye bir polis memuru tekme atmayı sürdürdü.

Olay sırasında kaburgaları kırılan Ayyıldız, geceyi götürüldüğü karakolun nezarethanesinde geçirdi. Bir gün sonra serbest bırakılan Ayyıldız, gittiği hastanede tedaviye alındı. Tedavisinin ardından Ayyıldız, kendisini darp eden 3 polis memuru hakkında şikayetçi oldu.

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HEPSİ ÜZERİME ÇULLANDI'

Kiracı ile arasında tartışma yaşandığını anlatan Hasan Ayyıldız, şikayet üzerine gelen polislerin kendisini gözaltına almak istediğini söyledi. Ayyıldız, "Olay günü apartmanımızdan taşınıp gidecek bir komşumuz eşya taşımak için asansörleri kullanmak istemişti. Ben de aldığımız karar gereği asansörde eşya taşımanın yasak olduğunu söyledim. Hanımefendi de 155'i arayarak benim kendisini darp ettiğimi ve hakarette bulunduğumu iddia ederek şikayette bulunmuş. Akabinde ekipler apartmana gelip beni emniyete davet ettiler. Görevli polis memuru arkadaşın kolumu fazla sıkmasından rahatsız oldum ve bunun üzerine 'kolumu sıkmayın, ben kendim ekip otosuna gelirim' dedim. Bunun üzerine kolumu daha çok sıkmaya başladı. Kolum acıdı ve çekmeye çalıştım. Bunun üzerine polisler bana 'sen bize mukavemette mi bulunuyorsun?' diyerek hepsi üzerime çullandılar. Tekme ve tokatla beni yere yatırdılar. Yerde yatarken aşırı derecede biber gazı sıkarak tekme attılar ve ters kelepçe taktılar" dedi.

'HAKKIMI ARAYACAĞIM'

Olayın güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ifade eden Ayyıldız, "Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüm. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldım. 3 polis memuru hakkında şikayette bulundum. Olayın beni üzen kısmı ise hiçbir yetkili beni arayıp 'geçmiş olsun' dileklerini iletmemesi oldu. Hakkımı sonuna kadar arayacağım ve adalete güveniyorum" diye konuştu.