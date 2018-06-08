Sitenin demir parmaklıklarında ölü bulundu

Balıkesir'de 32 yaşındaki Onur Sucu'nun cansız bedeni, bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde, 32 yaşındaki Onur Sucu'nun, bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde cansız bedeni bulundu.

Balıkesir'in Akçay Sarıkız Mahallesii 308 sokakta bir sitenin demir parmaklıklarına asılı şekilde bulunan Onur Sucu'yu (32) görenler sağlık, kurtarma ve polis ekiplerini haber verdi. Yapılan ilk incelemede Sucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sucu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken cenaze ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.