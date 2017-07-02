Sivas Olayları'nın kurbanları 24'üncü yıldönümünde anıldı

SİVAS Olayları'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Vali Davut Gül başkanlığındaki bir heyet eski Madımak Oteli'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Gül, "Bu milletimizin, devletimizin, birliğine, bütünlüğüne kardeşliğine yapılmış bir olay. Bu olayın hedefi Türkiye Cumhuriyeti. Mağduru; başta Sivas ve Sivaslılar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, aileler ve bütün milletimiz" dedi

2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 24'üncü yıl dönümü için kentteki ilk anma programını Valilik koordinesinde gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir grup eski Madımak Oteli, bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelerek, bina içerisinde, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Daha sonra kısa bir açıklama yapan Vali Davut Gül, 24 yıl önce elim bir olayda yaşamlarını yitirenleri anmak için sivil toplum kuruluşları, Cem Vakfı Genel Başkanı ve Sivaslılar'la birlikte burada olduklarını anlatırken şöyle dedi:



"ALLAH TEKRARLATMASIN"



"Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Bu milletimizin, devletimizin, birliğine, bütünlüğüne kardeşliğine yapılmış bir olay. Bu olayın hedefi Türkiye Cumhuriyeti. Mağduru başta Sivas ve Sivaslılar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, aileler ve bütün milletimiz. Allah, bu tür olayları tekrarlatmasın. Şer güçler geçmişte de şimdi de gelecekte de bu tür provakasyonlara girecektir, giriyorlar. Ben tekrardan ailelere başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum."



"ARTIK KENETLENMELİYİZ"



Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise, 24 yıl önceki insanlık ayıbını, katledilen canlarıı anmak için buraya geldiklerini ifade ederken şöyle dedi:



"Yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla buradayız. İsteriz ki bu olaylar bir daha yaşanmasın. Yalnız Sivasımız bu ayıbını temizlemeli. Sivaslılarla temizlemeli. Tüm Sivaslılarla bu acıya sahip çıkmamız gerekir. Acılar paylaşılarak azalır. Bu gerginlikten beslenenler olabilir. Siz güçlü olacak, dik duracaksınız ki o şer güçler ülkemizde bu katliamları artık gerçekleştirmesin, yapamaz hale gelsinler. Biz anma için buradayız. Canlarımızı tekrar saygıyla minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Bu acılar bizlerin güzel dersler çıkarmamızı da beraberinde getiriyor. Artık kenetlenmeliyiz. Toplum acılarına da sevinçlerine de sahip çıkmalı, hep beraber. Sivas esnafıyla, yaşayanıyla, tüm gruplarıyla bu acıya sahip çıkacak ki, bu acılar azalsın."



"3 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ



Anma etkinlikleri sırasında olumsuz bir olay olmaması için polis ekipleri alarma geçirildi. Anma etkinliği kapsamında, grupların yürüyüşün yapılacağı güzergahın başlangıcı olan Seyrantepe, Fidanlık, Yeditepe, Mehmet Akif Ersoy, Hikmet Boran, Mevlana ve Atatürk Caddeleri ile Seyrantepe Kavşağı, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Ali Ağa Cami Sokak, Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu sokaklara açılan yollar trafiğe kapatıldı. Güzergah üzerindeki geçiş noktaları ile otel civarında ise çevre illerden gelen takviye birliklerle birlikte yaklaşık 3 bin polis görevlendirildi. Anma etkinlikleri için kente özel araç ve otobüsler ile diğer şehirlerden gelen katılımcılar, şehir merkezi girişlerinde oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurularak arama yapıldı. Daha sonra grupların kente girişine izin verildi.

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