Sivas'ta iki aile arasında kavga: 7 yaralı

Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aile arasında kavga: 7 yaralı
17 Temmuz 2018 Salı 10:26

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 21'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Y. ile komşusu Y.B. sokaktaki evlerinin önünde karşılaştı. İki komşu arasında yaşanan tartışmanın ardından, M.Y. 42 RA 119 plakalı aracıyla apartman önünde bekleyen Y.B.'ye çarparak yaraladı. Olayı gören Y.B.'nin yakınları ve M.Y.'nin yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada M.Y., babası M.Y. ve annesi F.Y. ile Y.B.'nin akrabaları S.Ş., N.Ş. ve A.Ş. aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: DHA
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