Siverek'te yangın çıktı: 3 küçük çocuk öldü!

Şanlıurfa Siverek'ten acı haber geldi. Bir evde çıkan yangından 3 çocuk hayatını kaybetti

Yangın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir evde çıktı. İlçenin Karacadağ Mahallesi'nde Hacı Menek'e ait olan evde çıkan yangının nedeni ise henüz belirlenemedi. Sabah erken saatlerde çıkan yangında o sırada uykuda olan 2 yaşındaki Mustafa, 3 yaşındaki Bedriye ve 6 aylık Ahmet hayatını kaybetti.

Yangın, bu sabah erken saatlerde Siverek'e 40 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Hacı Menek eşi ile birlikte evlerinin yakınındaki ağıldaki hayvanlarının bakımını yapmaya başladı. 3 çocuklu Menek çiftinin hayvanlarını yemledikleri sırada, evden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tek katlı toprak eve koşan Menek çifti çocuklarının içeride olduğunu söyledi.



Menek çifti ve köy sakinleri alevlerin arasına dalarak evde uyuyan 6 aylık Ahmet, 2 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Bedriye adlı kardeşleri dışarı çıkardı. Yataklarından dışarı çıkarılan ve sağlık ekiplerinin kontrolünde kısmen vücutlarında yanıklar olan 3 kardeşin, dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdiği saptandı. Ölümleriyle yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğan Menek kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Ekipler, 3 kardeşin ölümüne neden olan yangının çıkış sebebini araştırıyor.