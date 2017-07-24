Sivil araca silahlı saldırı: 1 asker şehit!

Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı

Sivil araca silahlı saldırı: 1 asker şehit!

Siirt'in Baykan İlçesi'nde askerleri taşıyan sivil plakalı araca, PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Baykan İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde askerleri taşıyan sivil plakalı araca, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda açılan ilk ateşle birlikte araçta bulunanlardan 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Baykan Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #siirt #şehit
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