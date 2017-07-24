Sivil araca silahlı saldırı: 1 asker şehit!

Siirt'in Baykan İlçesi'nde askerleri taşıyan sivil plakalı araca, PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Baykan İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde askerleri taşıyan sivil plakalı araca, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda açılan ilk ateşle birlikte araçta bulunanlardan 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Baykan Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
Saldırı sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.
Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı
Siirt'in Baykan İlçesi'nde askerleri taşıyan sivil plakalı araca, PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.