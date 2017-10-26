Sixpad Satış, Sixpad Kullananlar, Kullanımı

- Dört ayrı program üzerinden kullanım imkanı sunmaktadır.
- Hız ayarlama sistemi sayesinde isteyen her kullanıcı kendine uygun hız seviyesinde kullanım imkanı elde edebilir.
- Kalem pil ile çalışmaktadır. Bu sayede kullanıcılar pillerin bitmesi durumunda değiştirerek kullanmaya devam edebilirler.
- Set içerisinde 1 adet göbek ve 2 adet kol ve bacak kasları için uygun cihaz bulunmaktadır.
- Ufak titreşimler halinde uygulama yapılan bölgedeki kasları uyarılmasını sağlayarak daha sıkı ve fit bir görüntü elde edilmesini sağlar.
Günümüzde giderek yaygınlaşan kullanımı sayesinde bulunduğunuz her ortamda egzersiz yapma imkanı sunmaktadır
Günümüzde giderek yaygınlaşan kullanımı sayesinde sixpad bulunduğunuz her ortamda egzersiz yapma imkanı sunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan satışlar sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duydukları her durumda verecekleri sipariş ile kolayca cihaza ulaşabilirler. Verilen sixpad siparişler kısa süre içerisinde kargo ile adrese teslim edilmektedir. Türkiye için yapılan satışlar kullanıcıların kolayca cihaza ulaşma imkanı elde etmesini sağlamaktadır. Güvenli alışveriş imkanı herhangi bir sorun yaşamadan kısa süre içerisinde ürünü sahip olunmasını sağlamaktadır. Uygun fiyat seçeneği üzerinden yapılan satışlar kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her durumda ürünü kısa süre içerisinde sahip olarak daha fit ve etkileyici bir vücut için kullanım imkanı elde etmesini sağlamaktadır. Sixpad Nasıl Kullanılır? Kullanıcıların gün içerisinde bir defa 20 dakika boyunca uygulama yapması yeterli olmaktadır. Kıyafetlerin altına göbek, bacak veya kola uygulama yapılarak kullanım imkanı elde edilebilir. Vücut üzerinde ufak titreşimleriyle kasların uyarılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle vücuda temas etmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz her ortamda kullanım imkanı sağlamaktadır. Özellikle estetik yapısı dilediğiniz her durumda rahatça kullanma imkanı elde etmenizi sağlar. Kıyafetlerin altında görünmeyecek şekilde tasarlanmış olan yapısı dilediğiniz her ortamda kullanım imkanı sunar. Kullanıcılar gün içerisinde yeterli süre boyunca kullanmaları durumunda istedikleri sonucu kısa sürede elde edebilirler. Kolay kullanım imkanı sunması isteyen herkesin rahatlıkla uygulama yapmasına imkan sağlar. Sixpad Özellikleri