Skandal olayda Münevver Karabulut'un ailesine tazminat

Vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un otopsisi sırasında yan masadaki erkek cesetten sperm bulaşmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı

İstanbul 4.İdare Mahkemesi, manevi tazminat talebinin kabulüne karar vererek, 225 bin TL'nin dava açma tarihi olan 19 Nisan 2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece Karabulut Ailesi'ne ödenmesine karar verdi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararında, “Olayın meydana geliş şekli, davalı idare personelinin kusuru, davacıların olay nedeniyle duydukları acı ve elem göz önüne alındığında manevi tazminat talebinin kabulü gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.



ÖLÜ ERKEK BEDENİNDEN BULAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

DANIŞTAY, İDARE MAHKEMESİ'NİN KARARINI BOZDU

BAKANLIK 225 BİN TL ÖDEYECEK