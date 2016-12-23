Soba gazından zehirlenen 3 kardeşten 2'si hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de 3 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlendi. Kardeşlerden 2'si hayatını kaybederken, diğer kardeş ise hastaneye kaldırıldı

Kış ile birlikte soba gazı zehirlenmesi de artmaya başladı. Bir zehirlenme olayı da İstanbul Ataşehir'deki bir binanın giriş katında yaşayan anne ve üç erkek kardeşin evinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre anne, dün akşam kızının evine ziyarete gitti. Evde ise diğer üç erkek kardeş kaldı. Üç kardeş sobayı yakarak uykuya daldılar. Üç kardeşin yakınları kendilerinden haber alamayınca eve gelip kapıyı çaldılar ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine evin kapısı kırıldı ve içeriye girdiler.



İçeriye giren komşular, üç kardeşi kendinden geçmiş olarak buldu. Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, 42 yaşındaki Hüseyin Yılbaşı ile 34 yaşındaki Sabri Yılbaşı'nın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. 40 yaşındaki Mustafa Yılbaşı ise durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.