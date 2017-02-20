Soba gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, baba Ali (50), anne Sultan (45) ve kızları Rabia Sürer'den (16) haber alamayan yakınları, ailenin yaşadığı merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokak'taki evlerine geldi.
Balkon kapısından içeriye giren damatları Fatih Kaya, Sürer ailesini hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ali, Sultan ve Rabia Sürer'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Sürer ailesinin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yandan aynı evde kalan Ali Sürer'in annesi Elmas Sürer'in dün gece diğer çocuğunun evine gittiği öğrenildi. Oğlu, gelini ve torununun ölüm haberini alıp eve gelen Elmas Sürer'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cesetler, otopsi için morga kaldırıldı.