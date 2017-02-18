Soba gazından zehirlenen yaşlı çift ölü bulundu

Soba gazından zehirlenen yaşlı çift ölü bulundu

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yine can aldı. Konya'da bir çift, gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti


Acı olay dün akşam saat 22.30 sıralarında ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre bir apartmanın giriş katında oturan 82 yaşındaki Sadık Duha ile 80 yaşındaki İsmet Duha çiftinden yakınları 3 gündür haber alamadı. 4 çocuk sahibi çifti merak eden yakınları dün akşam eve gitti. Kapıyı çalan yakınları açan olmayınca giriş katta bulunan evin balkon kapısına yöneldi. Kapıdan içeriye giren yakınları, içeride çiftin cesetiyle karşılaştı.

Yakınları durumun hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri yaşlı çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Cesetler, otopsi işlemi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm #ceset
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