Sobadan zehirlenen baba ve oğlu öldü, anne ve oğlu ise...

Gaziantep 'de bir aile sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aileden baba ve oğlu ölürken, anne ve diğer oğlu ise hastaneye kaldırıldı

Olay İslahiye ilçesinin Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriyelilerin barındığı kampta çalışan 25 yaşındaki Mustafa Bıldırcın'ın arkadaşları işe gelmemesinden şüphelenip Bıldırcın'ı aradı. Telefona yanıt verilmemesi üzerine arkadaşları bu kez Bıldırcın'ın babası Mehmet Sait Bıldırcın'a ulaştı. Çocuklarının evine giden Bıldırcın, oğlu, gelini ve torunlarını hareketsiz yatarken buldu.Mehmet Sait Bıldırcın durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bıldırcın ailesini ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak 25 yaşındaki baba Mustafa Bıldırcın ve 2 yaşındaki oğlu Sait Bıldırcın kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 21 yaşındaki anne Ayşe Bıldırcın ve 1 yaşındaki oğlu Eyüp Bıldırcın ise İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenenin ardından aziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.