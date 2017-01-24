Sobayı yakıp uyuyan iki genç, zehirlenerek öldü

Isparta'da iki genç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Olay Isparta'nın Aksu ilçesinden meydana geldi. Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki Melek Demirkazık ve arkadaşı 23 yaşındaki Halit Dalkıran, sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde bir arkadaşları ise gelerek kapıyı çaldı. Ancak kapının açılmaması üzerine şüphelenen arkadaşı durumu polise bildirdi.



Polis kapıyı açarak içeriye girince acı manzara ile karşılaştı. Alınan bilgiye göre üleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Melek Demirkazık ve arkadaşı Halit Dalkıran hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve savcının incelemesi sonrası, iki gencin sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünde zehirlendiği belirlendi. İki gencin cesedi de otopsi için hastaneye kaldırıldı.



