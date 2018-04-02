Soğuk algınlığı ilacından uyuşturucu ürettiler!

Zehir tacirleri yeni geliştirdikleri yöntemle tıbbi ilaçlardaki ham maddeden uyuşturucu üretiyor. İçerisinde psödoefedrin maddesi bulunan soğuk algınlığı ilaçları kırmızı reçeteye alınacak

Zehir tacirlerinin uyuşturucu imalatında bulamadığı ham maddeyi, içeriğinde psödoefedrin ve efedrin olan tıbbi ürünlerden elde etmesi yetkilileri harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı, yeni kararla içeriğinde yüzde 30 ile 60 oranında psödoefedrin bulunduran çoğunluğunu soğuk algınlığı ilaçlarından oluşan ilaçları 'izlemeye tabi ilaç kategorisi'ne alıyor. 1 Haziranda başlayacak uygulama ile doktorlar yazdıkları bu içerikteki ilaçları renkli reçete sistemine de işleyerek takibini yapacak.



ZEHİR TACİRLERİ İLAÇLARDAN UYUŞTURUCU ÜRETİLİYOR



Avrupa Birliği 2017 uyuşturucu izleme raporlarında yer alan veriler uyuşturucu imalatının merdiven altı laboratuarlarında tıbbi ilaçlardan yararlanarak yapıldığını gözler önüne serdi. Bu nedenle uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, suistimal edilen ilaçların reçete edilmesi konusunda yeni bir uygulama kararı aldı. 1 Haziranda uygulamaya girecek kararla ilgili bu tür ilaçların sistem üzerinde kırmızı reçeteye entegresi sağlanacak.





2015'TE 15 MİLYONDAN FAZLA ÜRETİLMİŞ



Hasta profili ile ne sıklıkta bu tür ilaçların kullanıldığı kontrol altına alınmış olacak. AB uyuşturucu izleme 2017 raporlarında yer alan verilere göre amfetamin üretimi Belçika, Hollanda ve Polonya'da, daha az oranda da Baltık Ülkeleri ile Almanya ve Macaristan'da üretiliyor. Özellikle Türkiye'de 2015'te 15 milyon tabletten fazla yakalama gerçekleşmiş durumda.



Çek Cumhuriyeti ise Avrupa'nın metamfetaminin büyük ölçüde kaynağı durumunda. Çek Cumhuriyeti'ndeki metamfetamin, Polonya'dan yasa dışı olarak sokulan tıbbi ürünlerden özütlenen efedrin ve psödoefedrin kimyasal maddelerinden üretildiği raporlanıyor. Avrupa Birliği'nde son bir yılda 291 yasa dışı metamfetamin laboratuarı rapor edildi. Bunların 263'ü Çek Cumhuriyeti'nde orta çıkartıldı.



HAMMADDEYİ AYRIŞTIRIP UYUŞTURUCU ÜRETİYORLAR



En sık karşılaşılan rahatsızlıklar grubunda yer alan soğuk algınlığı ve solunum sistemi hastalıklarla ilgili çocuklardan yetişkinlere kadar psödoefedrin ilaç türü kullanılabiliyor. Psodoefedrin ilaçlarda etken madde olarak amfetamin türü bir yapı bulunmaktadır. Amfetamin ise ecstasy ve uyuşturucu maddelerinde de kullanılan uyuşturucu madde adı altında yasadışı bir şekilde üretilebilen oldukça hassas bir ilaçtır. Türkiye genelinde ilaç tüketim oranlarına bakıldığında ise satılan 3 milyar TL'lik ilacın yüzde 25'ini soğuk algınlığı ilaçları oluşturuyor. (Kaynak: Vatan)