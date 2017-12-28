Soğutmada Kalite ve Pratiği ile Öne Çıkan Son Teknoloji Harikaları

Özellikle yaz aylarında sıcak havaların yarattığı olumsuzlukları hemen hemen herkes yaşamıştır. Bu olumsuz etkilerin içinde gıda ürünlerinin sıcaktan çabuk etkilenerek bozulması en sık rastlanan şikâyetler arasında yer alıyor

Özellikle yaz aylarında sıcak havaların yarattığı olumsuzlukları hemen hemen herkes yaşamıştır. Bu olumsuz etkilerin içinde gıda ürünlerinin sıcaktan çabuk etkilenerek bozulması en sık rastlanan şikâyetler arasında yer alıyor. İçilemeyecek kadar ısınan içecekleri soğutmak da ayrı bir sabır gerektirir. Tüm bu olumsuz etkilere karşı üretilen buz makineleri ve soğutma sistemleri, artık bu dertlerden kurtarmanın garantisini veriyor.

Şoklama Üniteleri İle Ürünleriniz Artık Güvende

Konteynır tipi şoklama üniteleri ile ürünlerinizi bozulmadan 8-10-12 saatlik periyotlarda şoklama imkânına erişebilirsiniz. Taşınabilir özelliği sayesinde istediğiniz her yere koyabilirsiniz. Sabit tip modellerinin montaj ve montaj işlemlerinin oldukça maliyetli olması, konteynır tip şoklama üniteleri üzerine ilginin artmasına sebep oluyor. Özellikle limanlarda balıkçılık faaliyetleri için son derece elverişli oluşu, balıkçıların da ilgisini çekmeye başladı. Tavuk ve çeşitli meyveleri dondurma, ekmek hamuru ve mantar şoklama gibi birçok alanda kullanım imkânı sunuyor. Konteynır ebatları haricinde hiçbir makine çıkıntısı bulunmadığı için son derece kolay bir taşıma imkânı da sunuyor. Üstelik uluslararası taşımacılık standartlarına da uygun oluşu ayrı bir avantaj sağlıyor.



Buz Makineleri İhtiyacınız Olan Buzları Hemen Üretiyor

Kokusuz ve temiz buz küpleri üretme imkânını tüp buz makineleri sayesinde sağlayabilirsiniz. Temiz ve tatlı suyu dondurması ile oluşturduğu silindirik buz küpleri, sağlık standartlarına da oldukça uygun. Ürettiği tüp şeklindeki buzlar sayesinde içecekleri sağlıklı bir şekilde soğutma imkânına erişebilirsiniz. Hijyenik amaçla tasarlanan tüp buz makineleri son derece sorunsuz bir ürün olarak satılmaya devam ediyor.

Buz Paketleme Üniteleri İle Buz Paketlemek Çok Daha Kolay