Şok iddia: Öğretmen öğrencilerine akrep yedirdi!

Kahramanmaraş'ta bir öğretmenin, öldürüp sınıftaki sobada pişirdiği akrebi öğrencilerine yedirdiği iddia edildi

Kahramanmaraş'taki Yenioba Şehit Mustafa El İlkokulu'nda ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre 1. ve 3. sınıflara ders verdiği öğrenilen öğretmen D.A., geçtiğimiz çarşamba günü okulda bir akrep buldu ve öldürdü. Akrebi sınıfta bulunan sobanın üzerinde pişiren öğretmen, daha sonra da parçalayarak etrafındaki öğrencilere yedirdi. Bazı öğrenciler akrebi yerken, bazıları ise tadına baktıktan sonra yemedi ve çöpe attı.



Konuyla ilgili konuşan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki H.E., öğretmeninin önce kendisinin gördüğü akrebi öldürdüğünü, karnını temizleyip sobada pişirdikten sonra da kendilerine yedirdiğini söyledi. H.E. aynı zamanda öğretmeninin kendisine bulaşık yıkattığını da anlattı.



Bir başka öğrenci C.D. de, öğretmeninin akrebi pişirip öğrencilere yedirttiğini söyledi.



7 yaşındaki öğrenci S.G. ise öğretmenin kendisine de akrep verdiğini ancak yemeyip çöpe attığını belirtti.





VELİLERDEN TEPKİ



Velilerden birinin annesi olan Nejla E., kızının o gün okuldan geç geldiğini nedenini sorduğunda ise yumurta yedik yanıtını aldığını söyledi. Daha sonra okul tarafına ambulans gidince halasını aradığını söyleyen veli, halasının kendisine çocukların akrep yediğini söylediğini anlattı. Kızına olayı sorduğunda 'yedirdi' yanıtını aldığını da belirten Nejla E., bu yüzden çocuğunu okula göndermediğini söyledi.



Aynı öğrencinin babası Ayhan E. de öğretmenin okuldan gidene kadar çocuğunu okula göndermeyeceğini, çocuklarının emin ellerde olmasını istediklerini söyledi.



Bir başka veli Abdülhamit G. de kızının olayı doğruladığını ancak öğretmenle görüşmediklerini, öğretmenle görüştükten sonra karar vereceklerini söyledi.





"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da iddialarla ilgili bir velinin milli eğitime şikayet dilekçesi verdiğini ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti. Akkurt, şunları söyledi:



"Ben vatandaşın dilekçesini havale ettim. Hemen müfettiş görevlendirip konuyla ilgili olarak soruşturma başlattık. Bu soruşturma süreci başlayıp ilk ifadeler alınmadan bunlarla ilgili olarak bir şey söylemek pek mümkün değil. Çünkü herkesin hukukunu korumak gibi bir durumumuz da var. Eğer bu soruşturma süreci başladığında kişiyle ilgili olarak bu iddia somut halde ortaya çıkarsa biz bununla ilgili olarak kanunun bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak bunu en ağır şekilde cezalandırırız. Ama iddialar doğru değilse de o kişinin de hukukunu korumak gibi bir mecburiyetimiz var."