Şok iddia: Zarrab hakim ve savcılara büyü yaptırmak için...

Reza Zarrab’ın gözaltına alınan 14 çalışanı serbest bırakılırken, 3 çalışanın sorgusu ise sürüyor. İddiaya göre Zarrab "ABD’li hâkim ve savcıların ağzı ve gözünün bağlanması, hâkim ve savcıların kendisi ne söylerse inanması” için büyü yaptırmak için çalışanlarını Hatay, Fas ve Dubai’ye göndermiş

ABD’deki mahkemede tanık olarak koruma altına alınan Reza Zarrab’ın, Türkiye’deki mallarına el konulmasının ardından geçen hafta gözaltına alınan sekreterinin de aralarında bulunduğu 17 çalışanından 14’ünün sorgusu tamamlandı.



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. “Zarrab’ın karakutusu” oldukları iddia edilen sekreteri Sinem A., muhasebeci Regaip A. ile Mustafa H.’nin sorgusu ise sürüyor.



‘KARAKUTU’



ABD’ye gitmeden önce Zarrab’ın 3 yıl asistanlığını yapan Sinem A.’nın, işadamının tüm özel ve gizli yazışmalarını bildiği öne sürülüyordu. A.’nın ayrıca, 17-25 Aralık operasyonları sonrasındaki ilişkileri ve yazışmaları organize eden “karakutu” olduğu iddialar arasında. Regaip A. ise Zarrab’ın para trafiğini takip etmekle suçlanıyor.



'DAYIM BENİM'İN ÖDEMELERİNİ YAPIYORDU



Reza Zarrab’ın ‘Dayım Benim’ adlı İngiliz atının ödemeleri de muhasebeci Regaip A. tarafından yapılıyordu. Gözaltındaki diğer çalışan Mustafa H. ise Reza Zarrab’ın işyeri ve evlerindeki güvenlik kameralarının da aralarında olduğu teknik işlerini takip ediyordu. Sarıyer’de Zarrab’a şirketin evraklarını yaktıkları öne sürülen çalışanların, imha edilenlerin gereksiz evraklar olduklarını savundukları da öğrenildi.



İNANSINLAR DİYE



Soruşturmada gündeme gelen ilginç ayrıntılardan biri ise Zarrab’ın ABD’de tutuklandıktan sonra, kendisi hakkındaki davanın seyri konusunda falcılara başvurduğu, davayı yürütecek hâkim ve savcıları etkilemek için büyü yaptırdığı yönündeki iddialar. Buna göre Zarrab bazı çalışanlarını Hatay’ın yanı sıra Fas’a ve BAE’nin Dubai kentine göndererek “ABD’li hâkim ve savcıların ağzı ve gözünün bağlanması, hâkim ve savcıların kendisi ne söylerse inanması” için büyü yaptırdı. Zarrab ABD’de tutuklandıktan sonra buradan el yazısıyla Türkiye’ye gönderdiği notlarda falcı yorumlarına rastlanmıştı. Sekreter Sinem A.’nın, Zarrab’ın isteği ile görüştüğü falcının kimliği merak konusu olmuştu. Zarrab’ın falcısının, çok sayıda ünlüye danışmanlık yapan Ş.B. olduğu öne sürülmüştü.