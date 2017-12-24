Sokak hayvanları için seferber oldular

Her gün kentin çeşitli bölgelerindeki sokak hayvanlarına kuru yem ve gıda malzemesi götürüp hasta ve yaralı hayvanların da bakımını yaptırmaya çalışan Buğra Kuki, ömrünü hayvanlara adadığını söyledi. Gücü yettiğince bu konuda çaba göstermeye devam edeceğini anlatan Buğra Kuki, şöyle dedi:Kaynak: DHA
"10 yıldan bu yana sokak hayvanlarının beslemesini yapıyorum. Daha önce belediye ve derneklerle birlikte farkındalık projeleri yaptık. Sokakta yaşayan hayvanlara dikkat çekmeye çalıştık. 6 yıldan bu yana bireysel olarak sokak hayvanlarının bakımını üstleniyorum. Gücümün yettiği oranda hastalıklarının tedavisi ile ilgileniyorum. Bakıma muhtaç sokak hayvanlarının video ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Buradan duyarlı insanların desteğini bekliyoruz. Bazı iş insanları çabalarımızı gördü ve bize araç desteği sunmaya başladı. İşadamı Öztürk Üremen'in desteğiyle Tekir Yaylası'na hayvanlar için 1 ton tavuk kırıntısı ile kedi ve köpeklere yem desteği sağladık. Aslında belediyelerin doğaya sadece kuru mama dökmesi çok fayda sağlamıyor. Çünkü yaralı ve hasta hayvanlar da mevcut. Bu hayvanların bakım ve tedaviye ihtiyacı var. Herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Bizim hayatımız hayvanlar. Toplumun tüm kesimlerini, kurum ve kuruluşları sokak hayvanlarının hayatı ve sağlığı için duyarlılığa davet ediyoruz."
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