Sokak hayvanlarına "özel" ambulans

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından devreye sokulan "küçük dostlar ambulansı" ile sokakta bulunan kedi, köpek, kuş gibi yaralı hayvanlara anında müdahale ediliyor

Belediyenin çözüm merkezine çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar için son 10 ayda yaklaşık 500 şikayet geldi. Bunun üzerine şikayetler değerlendirilerek sokak hayvanlarına anında müdahale edilebilmesi için "küçük dostlar ambulansı" devreye sokuldu.



Çözüm merkezine gelen yaralı hayvan ihbarını alan yetkililer belirtilen adreslere özel ambulans ile hızlı bir şekilde intikal ediyor. Daha sonra türüne göre olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı yaralı hayvanlar, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan klinik merkezlerine götürülerek hayata tutunmaları sağlanıyor. Ambulansın içinde acil müdahaleler için ecza dolabı, oksijen tüpü, yaralı hayvanları taşımak için sedye ve serum seti gibi malzemeler bulunuyor.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yardım konusunda çok sayıda talepte bulunulması üzerine "küçük dostlar ambulans" aracını hizmete sunduklarını belirtti.



Ambulans sayesinde, yaralı veya hasta sokak hayvanlarının hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırılıp, tedavisinin yapıldığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yerinde çözüm üretmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve mutluluklarını arttırmak için projeler üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi de 'çözüm merkezi' adı altında başlattığımız bir projeydi. Merkezimize gelen isteklerin bir istatistiği yapıldı. Sokak hayvanlarıyla ilgili özellikle kazaya karışmış sokak hayvanları noktasında yaklaşık bir yıl içerisinde 500'e yakın talebin geldiğini gördük. Biz bu taleplere sokak hayvanlarını toplama noktasında oluşturduğumuz araçlarımızla cevap veriyorduk ancak 500'e yakın talep ciddi bir talepti. Vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyete bizim de bir hassasiyetle karşılık vermemiz gerekiyordu. Allah'ın vermiş olduğu canı taşıyan bir varlığa da ona yakışır şekilde hassasiyet göstermemiz gerekiyordu. Bu noktadan hareketle bir ambulans devreye aldık. Artık kazaya karışmış, sokak hayvanlarına kedi, köpek, kuş benzeri hayvanlara kendilerine özgü bir araçla müdahale etme ihtiyacı hissettik"



Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi ile yaptıkları anlaşma sonucunda veteriner müdürlüğü personeline yaralı hayvanlara anında müdahale konusunda ilk yardım eğitimi verildiğini de sözlerine ekledi.





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