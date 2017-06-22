Sokak köpeğine 4 saat süren 'tümör' ameliyatı

BURSA'da karnında 6 kiloluk tümör bulunan sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 4 saat süren operasyonun ardından sağlığa kavuştu

Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri tarafından Gökçeören Mahallesi’nde bulunan 5 yaşındaki kangal kırması köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerde köpeğin karnında 6 kiloluk tümör olduğu belirlendi. Barınak ekipleri, vakit kaybetmeden köpeği ameliyata aldı. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından köpeğin vücudu tümörden temizlendi. Ekiplerin ‘Yaşam’ adını verdiği köpek, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tutulacak olan köpek, daha sonra doğal yaşamına bırakılacak.