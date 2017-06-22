Sokak köpeğine 4 saat süren 'tümör' ameliyatı

Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri tarafından Gökçeören Mahallesi’nde bulunan 5 yaşındaki kangal kırması köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerde köpeğin karnında 6 kiloluk tümör olduğu belirlendi. Barınak ekipleri, vakit kaybetmeden köpeği ameliyata aldı. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından köpeğin vücudu tümörden temizlendi. Ekiplerin ‘Yaşam’ adını verdiği köpek, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.Kaynak: DHA
Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tutulacak olan köpek, daha sonra doğal yaşamına bırakılacak.
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