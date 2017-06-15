Sokak ortasında gelinini vurdu

Olay, Yenidoğan Mahallesi Gece Sefası Sokak'ta meydana geldi. 37 yaşındaki Remziye Kanyılmaz ile eşi Mehdi Kanyılmaz arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Olayı fark eden Alattin Kanyılmaz, tabancasını çekip, gelini Remziye'ye iki el ateş etti. Kurşunlardan birinin göğsüne, diğerinin ise omuzuna isabet ettiği Remziye Kanyılmaz yere yığıldı.Kaynak: DHA
Yaralanan Kanyılmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olay sonrası kaçan Alattin Kanyılmaz ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.
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