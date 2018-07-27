Sokak ortasında korkunç cinayet: Yolda yürürken birden...

Rize’nin Pazar ilçesinde, caddede yürüyen Yaşar Özgüven (33), arkasından yaklaşan E.A. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu

Sokak ortasında korkunç cinayet: Yolda yürürken birden...
27 Temmuz 2018 Cuma 12:21

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan E.A., henüz belirlenemeyen nedenle yolda yürüyen Yaşar Özgüven'e arkasından yaklaşarak başına tabancayla ateş etti. Özgüven olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar Özgüven'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli E.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #cinayet
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