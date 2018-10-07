Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda yeni eğitim yılı açılışı

Somali'de, Türkiye tarafından yapılan Anadolu Kışlası'nda, 27 Ağustos 2017'den beri faaliyette olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda yeni eğitim- öğretim yılına düzenlenen törenle başlandı

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda yeni eğitim yılı açılışı
07 Ekim 2018 Pazar 16:00

Türkiye ve Somali arasındaki ikili anlaşmalar gereği Somali’de, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan Anadolu Kışlası'nda yeni eğitim- öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Somali Federal Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nı temsilen Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Topçu Kurmay Albay Ömer Faruk Demircioğlu ve öğrenci aileleri katıldı. Açılış töreninde, giriş testlerini başarıyla geçen 185 Somalili subay- astsubay adayı, yemin ederek, eğitimine fiilen başladı. Geçen eğitim- öğretim yılında 47 öğrencinin mezun edilerek, Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına kazandırıldığı okulda, Somalili öğrencilere eğitim ve öğrenimleri süresince akademik derslerin yanı sıra askeri bilgi, beceri ile kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler de veriliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #somali #türk #görev #asker #komutanlık #eğitim
Önceki Haber
Okurlar Mustafa Kemal için sırada bekledi
Sonraki Haber
Motorlu testere ile kendi bacağını kesti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.