Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda yeni eğitim yılı açılışı

Somali'de, Türkiye tarafından yapılan Anadolu Kışlası'nda, 27 Ağustos 2017'den beri faaliyette olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda yeni eğitim- öğretim yılına düzenlenen törenle başlandı

Türkiye ve Somali arasındaki ikili anlaşmalar gereği Somali’de, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan Anadolu Kışlası'nda yeni eğitim- öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Somali Federal Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nı temsilen Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Topçu Kurmay Albay Ömer Faruk Demircioğlu ve öğrenci aileleri katıldı. Açılış töreninde, giriş testlerini başarıyla geçen 185 Somalili subay- astsubay adayı, yemin ederek, eğitimine fiilen başladı. Geçen eğitim- öğretim yılında 47 öğrencinin mezun edilerek, Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına kazandırıldığı okulda, Somalili öğrencilere eğitim ve öğrenimleri süresince akademik derslerin yanı sıra askeri bilgi, beceri ile kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler de veriliyor.