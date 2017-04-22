Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yüzde 700 arttı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk işçilik, çocukların eğitim oranları ve artan çocuk istismarıyla ilgili bir rapor hazırladı.
Rapordaki veriler Türkiye’de çocukların bayram coşkusu yaşayamadıklarını açıkça ortaya koyuyor. İstihdama katılan ve ev içinde çalışan çocuk sayısının 8 milyona ulaştığına ve bu çocukların haftalık ortalama 54 saatle Türkiye ortalamasının üzerinde çalıştırıldıklarına değinilen raporda, 2 milyondan fazla çocuğun zorunlu eğitim imkanına erişemediği, son 10 yılda 500 bine yakın kız çocuğunun evlendirildiği, çocuk istismar davalarının yüzde 700 arttığı ve adliyelerdeki 4 tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğu belirtildi.
UCUZ İŞGÜCÜ YA DA ÜCRETSİZ İŞÇİ
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından en önemli problemlerden birinin çocuk işçiliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, çocuk işçilerin tüm dünyada ve ülkemizde ucuz işgücü ya da ücretsiz işçi olarak sömürüldüğünü söyledi.
Rapordaki veriler çocuk işçilik sayısında özellikle son 10 yılda yaşanan artışı gözler önüne seriyor. 2012 yılı verilerine göre çocuk işçi sayısı 893 bine ulaştı ve çalıştırılan çocukların neredeyse yarısı tarım sektöründe çalışıyor.
Çocuk işçiliği, yoksulluk ve ekonomik sistemden kaynaklı olarak en çok Urfa, Şırnak, Ankara ve İstanbul gibi kentlerde yaygın. Çalışan çocukların iş yaşamına katılma nedenlerinin başında ise yoksulluk geliyor.
CHP’li Yılmaz’ın hazırladığı raporda en çarpıcı verilerden biri de istihdam içinde değerlendirilmeyen ve ev işlerinde çalışan çocukların sayısı. Bu sayının 1999 yılında 4 milyon 447 bin iken, şu an 8 milyon 397 bine ulaştığı görülüyor.
Çalışan çocukların %50,2’si okula devam edemiyor ve bu çocuklar için haftalık ortalama çalışma süreleri 54,3 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.
2 MİLYON 715 BİN ÇOCUK EĞİTİM İMKANINA ERİŞEMİYOR
Çalıştırılan çocukların eğitim haklarından da mahrum bırakıldığının vurgulandığı raporda okulu terk eden toplam çocuk sayısı 190 bin olduğu ve özellikle mevsimlik tarım işçisi çocukların % 50’sinin okullarını terk ettiği vurgulandı.
2015-2016 eğitim öğretim yılında okula devam etmeyen 143 bin kız çocuğu var ve 6-18 yaş arası 2 milyon 715 bin çocuk zorunlu eğitim imkanına erişemiyor.
SON 10 YILDA ÇOCUK İSTİSMAR DAVALARI YÜZDE 700 ARTTI
Ülkemizde kadınların yüzde 26’sı 18 yaşından önce evleniyor ve yüzde 10’u ilk çocuğunu 18 yaşından önce kucağına alıyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi.
Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada ilk sıralarda yer alıyor ve son 10 yılda çocuk istismar davaları yüzde 700 arttı.
Raporda belirtilen verilere göre, adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili ve her ay Adli Tıp Kurumu’na 650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderiliyor.
CHP’li Yılmaz, Türkiye’nin özellikle son 15 yılda çocuk evlilikleri, çocuk istismarı, hızla artan çocuk işçiliği gibi problemlerle karşı karşıya olduğu söyledi ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün yurdumuzun temeli, ülkemizin geleceği ve millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı maalesef tüm bu sorunların gölgesinde kutlanıyor” dedi.