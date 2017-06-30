Son 30 yılın en sıcak havası geliyor!

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Önümüzdeki üç gün sıcaklıklar 10 dereceye varan artış yaşayacak. Uzmanlar son 30 yılın sıcaklık rekorunun kırılmasını bekliyor

Türkiye'ye yaz geç geldi ama kavurucu bir şekilde geldi. Aşırı sıcak havalar Haziran'ın sonunda kendisini göstermeye başladı. Alınan bilgiye göre bugünden itibaren havalar daha da sıcak olacak.



Meteoroloji yetkilileri Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girileceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece üzerine çıkacağını söyledi. Bugünden itibaren etkisi altına girilecek olan sıcaklıklar, pazartesi gününden itibaren ise mevsim normallerine geri dönecek.



Bu hafta sonu ise İzmir ve Adana'nın 41 dereceyi görmesi, İstanbul'un 37, Ankara, Bursa ve Malatya'nın 40 derece sıcaklığı görmesi beklenirken, Manisa'da 43, Aydın'da 45, Diyarbakır'da da sıcaklıkların 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.



Uzmanlar şu günlerde saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyarıyor. Öte yandan dışarı çıkacak olanların ise ince ve açık renkli kıyafetleri tercih etmesi, güneş gözlüğü ve şapka kullaması ayrıca güneş koruyucu krem sürmesi gerektiği belirtiliyor.