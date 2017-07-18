Son 32 yılın rekoru kırıldı!

İstanbul'a 1 günde son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Günün ilk yarısında metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı

Son 32 yılın rekoru kırıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan yağış ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü ve yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktığı belirtirken şunlara değinildi;

"İstanbul’da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.

Yağışlar Silivri Büyükçekmece Başakşehir Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yağmur #istanbul
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