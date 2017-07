Son bir haftada 55 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır sürdürülen teröristle mücadele harekatı kapsamında biri sözde lider kadrosunda 55 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içerisinde bölücü terör örgütüyle mücadele ettiği, Suriye'nin kuzeyinde de Fırat Kalkanı Harekatı ile de ülkesine göç edenlerin geri dönüşüne destek verdiği kaydedildi. TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 20-27 Temmuz arasındaki süreçte bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt'te teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği kaydedildi.



Harekat kapsamında düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne önemli kayıplar verildiği belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi:



"İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere 55 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 19 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 21 silah ile 20 kilo tahrip kalıbı TNT, 2.773 kilo amonyum nitrat, 1 roketatar sevk fişeği, 54 el bombası, 2 mayın, 234 fünye, 35 tüp, 1.495'i Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2.989 hafif silah mühimmatı, 2 gece görüş dürbünü, 25 telsiz, 45 şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablo ele geçirilmiş, 45 EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 18 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Van/Gürpınar/Çalyan Gölü bölgesi yakınlarında bomba yüklü araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan bir araç ele geçirilmiş ve imha edilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 7.100 kök keneviri, 50 kilo uyuşturucu, 15.560 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4.026 kişi yakalanmıştır."





BÖLÜCÜ ÖRGÜT BASKI ALTINDA



Bir haftalık süreçte sürdürülen operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, örgütün verdiği kayıpların ardından baskı altına alındığı ve bu durumun dağılmasına yönelik önemli etkilerinin görüldüğü vurgulanarak şöyle denildi:



"Bu hafta özellikle Şırnak/Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak/Beytüşşebap–Faraşin Bölgesi, Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Lice, Erzurum/Karayazı, Van/Gürpınar, Bingöl/Solhan, Muş/Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün yaz dönemi yapılanmasına ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların, bölücü terör örgütünü baskı altına aldığı ve örgütün dağılmasına yönelik önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 4.026 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı, etkin ve caydırıcı mücadelesine devam edecektir."





SURİYE'DE GERİ DÖNÜŞLER DESTEKLENİYOR



TSK'nın haftalık bilgilendirmesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekat ile Suriyelilerin geri dönüşlerine katkı sağlandığı vurgulanarak, "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.





SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEYE DEVAM



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütleri ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceği mesajı verilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:



"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Özellikle bu hafta içinde, geçen haftalarda olduğu gibi örgütün karanlık yüzünün farkına varıp, düştükleri bataklıktan kurtulma isteğiyle silahlarını bırakarak teslim olan teröristlere yenileri eklenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisi görülmektedir. Bölücü terör örgütünün, elemanlarının büyük bir bölümünü yitirmesi; yeni katılımların da azalması nedeniyle, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatanın en ücra köşesine kadar hain bölücü terör örgütü ile mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."