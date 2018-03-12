Son paylaşımı 'melek' oldu

İran'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu'nun sosyal medya hesabındaki son paylaşımı dikkat çekti

Son paylaşımı 'melek' oldu
 Uslu o paylaşımında 'melek tablosu'ndaki kadının yerine fotomontajla kendi yüzünü koymuştu. Eda Uslu'nun vefat haberini alan arkadaşları yorumlarında 'Melek oldun gittin" ifadelerini kullandılar.


Kaynak: DHA
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