Son paylaşımı 'melek' oldu

İran'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu'nun sosyal medya hesabındaki son paylaşımı dikkat çekti

Uslu o paylaşımında 'melek tablosu'ndaki kadının yerine fotomontajla kendi yüzünü koymuştu. Eda Uslu'nun vefat haberini alan arkadaşları yorumlarında 'Melek oldun gittin" ifadelerini kullandılar.